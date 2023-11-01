Против устроившего драку на борту рейса Иркутск — Москва завели уголовное дело
В Сыктывкаре завели уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, устроившего драку на борту лайнера, выполнявшего рейс из Иркутска в Москву, сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД России.
Дебошир находился в самолете в алкогольном опьянении. Он устроил драку с 22-летним жителем Кемеровской области. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара, вызвав наряд полиции.
Потерпевшего госпитализировали. По факту случившегося начали предварительное расследование.
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Москву, проткнул своего соседа по салону вилкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru