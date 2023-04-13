«Самый простой путь»: Помогут ли мигранты решить демографические проблемы России

Россия может выбрать самый простой путь с привлечением мигрантов для улучшения демографии в стране вместо того, чтобы обеспечить условия для своих граждан к благоприятной среде размножения, заявил НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Численность населения России к концу века сократится с 146 до 67 миллионов человек, если в страну ежегодно не будут приезжать от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов. К таким выводам пришли эксперты Института демографии НИУ ВШЭ.