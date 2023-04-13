«Самый простой путь»: Помогут ли мигранты решить демографические проблемы России

Распахнутые для мигрантов двери ради поддержания демографии в стране – самое простое, но совсем не правильное решение проблемы, заявил НСН демограф Юрий Крупнов.

Россия может выбрать самый простой путь с привлечением мигрантов для улучшения демографии в стране вместо того, чтобы обеспечить условия для своих граждан к благоприятной среде размножения, заявил НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Численность населения России к концу века сократится с 146 до 67 миллионов человек, если в страну ежегодно не будут приезжать от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов. К таким выводам пришли эксперты Института демографии НИУ ВШЭ.

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«В этих расчетах нет ничего сенсационного – это простая арифметика. У нас полуторадетная семья. Мы в 1964 году прекратили простое демографическое производство. Мы убываем. И к концу столетия мы «уполовинимся». Это прогнозируют и в ООН, и косвенно в Росстате», - сказал Крупнов.

Россия может пойти по самому простому пути вместо кардинальных изменений в социально-экономическом плане и в комплексном подходе к управлению страной, отметил он.

«Такое ощущение, что все ради рецепта предлагают. А рецепт заключается в том, чтобы привести к нам чужих в культурном плане людей. А это называется, убрав все общие слова, проектирование и организация этнодемографического замещения. Почему предлагают повысить демографию за счет мигрантов? Потому что этот вариант нужно «протолкнуть». За этим стоит миграционное лобби. Плюс идея самая примитивная и простая. Условно взять по миллиону привозить людей. Из Центральной Африки, чуть-чуть из Китая, из Индии… А обеспечить рост рождаемости и переход от 1,5-детной семьи к 2,5-детной семье – для этого нужно и сподвижничество, и кардинальная смена социально-экономического курса в стране, и всех подходов к управлению страной. Это трудно, тяжело. А зачем заниматься тем, что тяжело и трудно?», - задался вопросом собеседник.
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Демограф в саркастической форме пошутил над будущим России, предложив мигрантам максимально комфортные условия для проживания, чтобы те показали, «как надо размножаться».

«И в Южной Азии и в ряде других стран хватит людей, чтобы пригласить. Надо только еще подъемные дать, желательно построить дома. Можно из своих домов выгнать местное население, чтобы людям, которые приедут и покажут, как надо размножаться, было комфортнее», - заключил Крупнов.

Ранее председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с НСН назвала два способа для повышения рождаемости, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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