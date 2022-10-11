«Проснулся бандитом»: Внук Зюганова назвал провокацией пост о его задержании
Инцидент с непрошедшей оплатой бензина на АЗС может случиться с каждым автовладельцем, сказал НСН депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов заявил НСН, что сообщения СМИ о неоплате им бензина на московской заправке — лишь повод для красивого заголовка в соцсетях.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов попал в поле зрения московской полиции из-за неоплаты бензина на одной из столичных АЗС. По мнению Зюганова, произошедший инцидент — не более, чем очередная провокация.
«Не знаю, куда деваться от этих нападок. Со мной произошло то, что может случиться с абсолютно любым автолюбителем. Я приехал на заправку, приложил карту, мне сказали, что оплата прошла. Как выяснилось, не прошла. Сотрудники АЗС написали заявление, меня автоматически начала искать полиция. Меня даже никто особо не задерживал. Сотрудник ДПС сообщил, что на меня есть разнарядка, попросил подъехать по адресу, где мне сказали, что на меня написано заявление, я вернулся на заправку и оплатил бензин. На это все и закончилось», — пояснил Зюганов.
Собеседник НСН заявил, что не знает, кому могла быть выгодна эта провокация.
«Не знаю, кто за этим стоит, но догадываюсь, что подобные вещи просто так не делаются. Например, на моего деда было заведено 48 уголовных дел, были предприняты самые разные попытки дискредитировать его доброе имя. Это при том, что человек всю жизнь посвятил своей родине и работе. Когда украли 1,5 млн комплектов «Ратник», СМИ молчали. А сейчас подвернулся повод для красивого заголовка: “Зюганова задержали за кражу”. Я проснулся известным бандитом», — заключил депутат.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался комментировать сообщения об инциденте с внуком, заявив, что не отвечает на глупые вопросы.
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