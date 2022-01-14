Пропавшая актриса Александра Яковлева найдена в онкоцентре

Артистка пропала на несколько месяцев. В настоящее время она находится в онкоцентре в Москве, где ей удалили злокачественную опухоль.

Яковлева заболела четыре года назад, все это время она боролась с тяжелой болезнью. 64-летняя актриса настроена на выздоровление и возвращение к работе в кино.

Ранее актриса Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Она жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. 10 января народную артистку РСФСР перевели в реанимацию.

