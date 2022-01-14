Пропавшая актриса Александра Яковлева найдена в онкоцентре
Российская актриса Александра Яковлева, напугавшая поклонников своим исчезновением, вышла на связь, сообщает «Комсомольская правда».
Артистка пропала на несколько месяцев. В настоящее время она находится в онкоцентре в Москве, где ей удалили злокачественную опухоль.
Яковлева заболела четыре года назад, все это время она боролась с тяжелой болезнью. 64-летняя актриса настроена на выздоровление и возвращение к работе в кино.
Ранее актриса Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Она жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. 10 января народную артистку РСФСР перевели в реанимацию.
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