Промоутер Эрика Клэптона оценил вероятность отмены концерта в «Крокусе»

Промоутер Эрика Клэптона в России, генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пока отмена российских концертов не обсуждалась.

«Концерты будут проходить в концертном зале «Крокус», который находится в Московской области, а по постановлению местных властей сейчас там можно проводить концерты при стопроцентной посещаемости без ограничений. Если бы концерт был сегодня, то он был бы проведен. А что будет через год? Чего загадывать. Мы живем сегодняшним днем», - заявил промоутер.

Зубицкий отметил, что на снижении уровня продаж билетов на концерт сказались не заявления артиста, а текущая ситуация с COVID-19 в целом.

«Сейчас билеты вообще практически не продаются, потому что народ не понимает: то вводят у нас ограничения, то не вводят, то отменяются концерты, то переносят. Пока продажи билетов упали очень сильно. Процентов на 60-70. Фанаты как покупали билеты, так и покупают. Для них все было продано еще до того, как началась пандемия», - рассказал собеседник НСН.

По его словам, концертная индустрия переживает не лучшие времена.