Промоутер Эрика Клэптона оценил вероятность отмены концерта в «Крокусе»
Ранее певец отказался выступать в залах, куда будут пускать только вакцинированных.
Английский певец и гитарист Эрик Клэптон заявил на днях, что не станет участвовать в концертах, на которые будут пускать только зрителей с документами о прививках от COVID-19. Это решение связано с его негативным личным опытом прививки вакциной AstraZeneca. Очередной концертный тур Эрика Клэптона начинается 13 сентября в Техасе, а закончится в июне 2022 года концертами в России.
Промоутер Эрика Клэптона в России, генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» Владимир Зубицкий рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пока отмена российских концертов не обсуждалась.
«Концерты будут проходить в концертном зале «Крокус», который находится в Московской области, а по постановлению местных властей сейчас там можно проводить концерты при стопроцентной посещаемости без ограничений. Если бы концерт был сегодня, то он был бы проведен. А что будет через год? Чего загадывать. Мы живем сегодняшним днем», - заявил промоутер.
Зубицкий отметил, что на снижении уровня продаж билетов на концерт сказались не заявления артиста, а текущая ситуация с COVID-19 в целом.
«Сейчас билеты вообще практически не продаются, потому что народ не понимает: то вводят у нас ограничения, то не вводят, то отменяются концерты, то переносят. Пока продажи билетов упали очень сильно. Процентов на 60-70. Фанаты как покупали билеты, так и покупают. Для них все было продано еще до того, как началась пандемия», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, концертная индустрия переживает не лучшие времена.
«Мы находимся в очень плохом состоянии. Нас никто не слышит. Мы пишем письма, общаемся. К сожалению, в течение года нам никто не смог помочь. Боремся с ветряными мельницами», - посетовал Зубицкий.
С начала пандемии коронавируса Эрик Клэптон критикует решения властей в отношении локдауна и обязательной вакцинации.
Клэптон раскритиковал британское правительство в начале этого года в песне, направленной против изоляции, под названием Stand And Deliver. Композиция была написана в сотрудничестве с Ван Моррисоном, который также является критиком ограничений.
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