Прокурор требует 12 лет колонии для ученого Голубкина по делу о госизмене
Прокурор попросил суд приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене. Об этом информирует правозащитный проект «Первый отдел», чьи адвокаты представляют интересы учёного на процессе в Московском городском суде.
Слушания дела проходят в закрытом формате в связи с содержащимися в материалах секретных сведений. Профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ специализируется на аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов. Он был задержан и арестован в апреле 2021 года. Сам физик своей вины не признаёт.
В 2018 году начальник привлёк Голубкина к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолёта. Учёный подготовил два отчёта по проекту, которые ЦАГИ был обязан передать партнёрам из Нидерландов. Следствие утверждает, что документы содержали гостайну - несмотря на то, что перед отправкой отчётов сразу три комиссии подтвердили отсутствие в них секретных данных.
Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее призвал сделать открытыми судебные разбирательства по делам о госизмене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru