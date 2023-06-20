Прокурор требует 12 лет колонии для ученого Голубкина по делу о госизмене

Прокурор попросил суд приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене. Об этом информирует правозащитный проект «Первый отдел», чьи адвокаты представляют интересы учёного на процессе в Московском городском суде.

Слушания дела проходят в закрытом формате в связи с содержащимися в материалах секретных сведений. Профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, автор более 120 научных работ специализируется на аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов. Он был задержан и арестован в апреле 2021 года. Сам физик своей вины не признаёт.