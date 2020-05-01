Прокуратура разбирается с продажей земли у братской могилы под Истрой

Подмосковная прокуратура начала проверку информации о продаже в частную собственность земельного участка на месте воинского захоронения в Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство области. Тревогу забили работники музея отечественной военной истории. Они узнали о реализации земельного участка возле крупного братского захоронения у села Павловская Слобода.

Собственно на памятнике выбито лишь 9 фамилий, однако, по данным поисковиков, там покоятся несколько сотен бойцов, которые принимали участие в битве за Москву в декабре 1941 года. По данным музея, практически вся окрестная роща представляет собой братскую могилу.

В частности, когда собственник начал копать на земельном участке, были извлечены останки 43 бойцов. Их перезахоронили в другой братской могиле. К сожалению, паспорт захоронения утрачен сельской администрацией.

Сейчас прокуратура организовала проверку возможного нарушения законодательства при использовании земельного участка, граничащего с воинским захоронением. В случае установления такого факта будут незамедлительно приняты соответствующие меры реагирования.

