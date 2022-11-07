Прокуратура проверяет институт «Синергия» на предмет содействия в уклонении от мобилизации более чем 800 человек

Прокуратура Москвы совместно с ГУ МВД России по столице проводит проверку по факту выявления свыше 800 фактов фиктивного приема в НОЧУ «Синергия» с целью уклонения от частичной мобилизации. Об этом сообщили источники в полиции и надзорном ведомстве.

Так, установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей.

Источник добавил, что справки были необходимы подлежащим мобилизации лицам для получения отсрочки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву.

По факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МобилизацияМосква
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