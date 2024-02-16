Прокуратура проверит публичные высказывания правнучки Чкалова о поддержке ВСУ

Московская прокуратура проверяет публичные высказывания правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой на наличие оснований для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Ранее родственница Чкалова, которая является гражданкой Израиля, заявила, что для завершения военного конфликта необходимо нанести ядерный удар по Москве. Она добавила, что подобный пример уже был в истории. По ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

По данным агентства, слова Дарьи Богдановой предстоит проверить по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также будет произведена проверка на наличие других преступлений, предусмотренных уголовным кодексом РФ, завершить ее намерены до середины марта.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал изучить высказывания правнучки советского летчика. По его мнению, важно извлечь урок из сложившейся ситуации и вернуть патриотическое воспитание в учебные заведения страны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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