Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год
Программа льготного автокредитования продлена в России на 2023 год. Об этом сообщил Минпромторг РФ.
Отмечается, что с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. При этом общий бюджет программы на текущий год составляет 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство расширит программу льготного автокредитования, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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