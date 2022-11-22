Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

Отмечается, что с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. При этом общий бюджет программы на текущий год составляет 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство расширит программу льготного автокредитования, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

