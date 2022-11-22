Программу льготного автокредитования продлили на 2023 год

Программа льготного автокредитования продлена в России на 2023 год. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга

Отмечается, что с начала года до начала ноября по программе льготных автокредитов было продано более 34 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 7 миллиардов рублей. При этом общий бюджет программы на текущий год составляет 9,7 миллиарда рублей, а ожидаемый объем продаж – не менее 50 тысяч автомобилей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство расширит программу льготного автокредитования, добавив в нее пенсионеров и военнослужащих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияМинпромторгАвтомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры