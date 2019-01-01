Профильная смена стартовала на «Территории смыслов»
Профильная смена «Россия – страна возможностей» завершилась на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов». Руководители проектов платформы объяснили участникам, как запустить свой собственный проект, какие качества должны быть у настоящего лидера.
Участники смены в течение пяти дней разрабатывали инициативы и предложения по развитию уже существующих проектов. Теперь свои идеи они должны защитить перед жюри экспертов. На протяжении смены перед участниками выступили руководители флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей».
Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал идею конкурса для молодых сотрудников научных и образовательных организаций, который будет запущен на платформе «Россия – страна возможностей». Эта тема была затронута на встрече главы государства в Екатеринбурге со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
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