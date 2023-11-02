«Не перегибать палку!»: Профессор Продеус о запрете на продажу алкогольного мороженого

Ранее власти Амурской области попросили ограничить продажи мороженого с алкоголем. Представители региона уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. Инициативу поддержали и в Росалкогольтабакконтроле. Отмечается, что активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах в этом году. Продеус заявил, что такое мороженое уже не продается несовершеннолетним согласно действующему законодательству.

«На это мороженое действительно распространяется запрет на продажу людям, не достигшим 18 лет, равно как и на любую алкогольсодержащую продукцию. Само слово “алкоголь” или наличие этанола в составе любого продукта ограничивает возможности его продажи и использования. Даже странно, что кто-то поднимает вопрос о том, можно ли продавать мороженое с алкоголем детям. Конечно, нельзя», — сказал Продеус.

При этом собеседник НСН призвал не перегибать палку и не ограничивать продажу мороженого с алкоголем лишь заведениями общепита.

«Мы же не переносим алкогольные коктейли только в общепит. Алкоголь продается в бутылках, в банках в любом продуктовом магазине. Просто в общепите реализацию алкогольсодержащей продукции легче контролировать, там может стоять камера. А как осуществлять контроль за тем, что продается в ларьке, непонятно. Просто нужно вводить серьезные санкции против того, кто реально нарушает закон, будь то продавец или обычный прохожий, который, например, купил мороженое с алкоголем и отдал ребенку, тем самым склонив его к употреблению алкоголя. Должна быть строгая позиция — не продавать алкоголь несовершеннолетним, а где — вопрос другой», — отметил врач.

В заключение Продеус указал на то, что продавцы могут оспорить перенос продажи алкоголя в общепит.

«Если такие региональные правила и введут, гипотетически они могут быть оспорены. Другой вопрос, будет ли требовать это алкогольное мороженое специальной акцизной марки и заплатили ли с него налог», — подытожил он.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление алкогольного мороженого детьми может довести их до алкогольного отравления и оказать разрушительное воздействие на детскую психику. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

