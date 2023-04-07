Продюсеру Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу

По словам телеведущей, во время подготовки к съемкам у Пригожина поднялось давление.

«С утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками ... онемело пол-лица, и давление поднялось», — поделилась Кудрявцева.

Медики сделали продюсеру ЭКГ и взяли кровь на анализ, отмечает телеканал «360».

«Будем надеяться, что все будет хорошо», — добавила ведущая.

