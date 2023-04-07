Продюсеру Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу
Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок телешоу «Звезды сошлись», для него вызвали скорую помощь. Об этом рассказала соведущая продюсера Лера Кудрявцева в беседе с Известиями.
По словам телеведущей, во время подготовки к съемкам у Пригожина поднялось давление.
«С утра у него уже было какое-то онемение в лице. Перед самыми съемками ... онемело пол-лица, и давление поднялось», — поделилась Кудрявцева.
Медики сделали продюсеру ЭКГ и взяли кровь на анализ, отмечает телеканал «360».
«Будем надеяться, что все будет хорошо», — добавила ведущая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru