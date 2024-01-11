Продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года
Продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков маркетингового агентства DSM Group.
Так, за 11 месяцев 2023 года было реализовано 79 миллионов упаковок на 39 миллиардов рублей (против 93,5 миллионов упаковок в 2022 году). Аналитики отмечают, что на статистику большое влияние оказала пандемия коронавируса и выход из нее.
Ранее РБК сообщало, что международная фармкомпания Astellas выводит с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (джозамицин). Издание утверждает, что запасы вильпрафена в аптеках на исходе, а его аналогов в России нет. Прим это россияне не испытают больших проблем, если с прилавков аптек и в больницах пропадет антибиотик вильпрафен, уверены эксперты, опрошенные «Радиоточкой НСН».
Так, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сказал, что вообще не использует вильпрафен в своей практике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан поставил в Россию более 1,5 миллиона яиц
- В Папуа-Новой Гвинее ввели режим ЧП из-за беспорядков
- Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании сыграть с Россией
- «АвтоВАЗ» представит новый автомобильный бренд
- Рослесхоз: Площадь незаконной рубки уменьшилась на 65% в 40 регионах
- Депутат призвал чиновников не перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей
- «АвтоВАЗ» поставит более ста тысяч Lada по госзаказу в 2024 году
- Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР против Израиля
- Запись нового альбома группы «Секрет» запланирована на лето
- Роман «Мастер и Маргарита» стал самым продаваемым в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru