Продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года

Задержек и отмен в аэропортах московского региона из-за снегопада нет

Дептранс Москвы предупредил о сложной дорожной обстановке из-за снегопада

Собянин: Почти 550 тысяч кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве в прошлом году

За 5 лет производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза

Около 400 детей из 23 регионов страны организованно посетили столицу в новогодние праздники