Продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года

Продажи противовирусных средств в России достигли минимума за 3 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков маркетингового агентства DSM Group.

Так, за 11 месяцев 2023 года было реализовано 79 миллионов упаковок на 39 миллиардов рублей (против 93,5 миллионов упаковок в 2022 году). Аналитики отмечают, что на статистику большое влияние оказала пандемия коронавируса и выход из нее.

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Ранее РБК сообщало, что международная фармкомпания Astellas выводит с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (джозамицин). Издание утверждает, что запасы вильпрафена в аптеках на исходе, а его аналогов в России нет. Прим это россияне не испытают больших проблем, если с прилавков аптек и в больницах пропадет антибиотик вильпрафен, уверены эксперты, опрошенные «Радиоточкой НСН».

Так, доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сказал, что вообще не использует вильпрафен в своей практике.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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