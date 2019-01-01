Пробки в Москве оцениваются в 8 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в восемь баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также трассах А105 и М4 «Дон».

Движение на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Балчуг, Мясницкая, Большая Лубянка, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, Новый Арбат, Пречистенка, Большая Ордынка, Пятницкая, Большая Полянка и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до до пяти баллов.

