Пробки в Москве и Санкт-Петербурге достигли девяти баллов

Самые большие заторы зафиксированы на востоке, северо-востоке и севере Москвы.

В частности, затруднён проезд по Пречистенской набережной, на нескольких участках Бульварного кольца, на Сретенском и Никитском бульварах, на Большой Дмитровке, Тверской, Мясницкой, шоссе Энтузиастов и других улицах.

Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где в преддверии майских праздников на многих улицах также образовались пробки. Помимо этого, движение затрудняют перекрытия движения на Невском проспекте, Дворцовой набережной по Дворцовому проезду в связи с подготовкой к празднованию 9 Мая, сообщают «Невские новости».

