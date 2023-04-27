Пробки в Москве и Санкт-Петербурге достигли девяти баллов

Пробки в Москве вечером 27 апреля достигли девяти баллов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено как в центре столицы, так и на внешней и внутренней сторонах Садового кольца.

Путин поручил навести порядок на КПП «Гуково» на границе ЛНР

Самые большие заторы зафиксированы на востоке, северо-востоке и севере Москвы.

В частности, затруднён проезд по Пречистенской набережной, на нескольких участках Бульварного кольца, на Сретенском и Никитском бульварах, на Большой Дмитровке, Тверской, Мясницкой, шоссе Энтузиастов и других улицах.

Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, где в преддверии майских праздников на многих улицах также образовались пробки. Помимо этого, движение затрудняют перекрытия движения на Невском проспекте, Дворцовой набережной по Дворцовому проезду в связи с подготовкой к празднованию 9 Мая, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Дорожное ДвижениеПробкиСанкт-ПетербургМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры