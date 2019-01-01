Пробки на трассах столицы оцениваются в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублевском, Минском, Боровском, Варшавском, Волоколамском, Симферопольском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Воздвиженка, Тверская, Варварка и других

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

