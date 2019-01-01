Пробки на трассах Москвы оцениваются в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Волоколамском, Аминьевском Звенигородском, Рублевском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Пятницкая, Большая Полянка, Тверская, Ильинка, Варварка, Солянка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов.



