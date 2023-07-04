Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться
На дорогах со стороны Кубани к Крымскому мосту отмечается положительная динамика, пробка сокращается, количество постов досмотра увеличилось, за ночь проверено 8,6 тысяч автомобилей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, передает РИА Новости.
В ночь на 4 июля также сообщалось, что время ожидания в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани составляет три часа. Сама процедура досмотра занимает не более восьми минут. Время проезда по мосту — менее получаса, затруднений в движении нет.
Накануне министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что восьмикилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Он отметил, что желающим попасть в Крым придется провести в пробке порядка 5 часов.
Средняя загрузка отелей в Крыму в этом сезоне составляет 50%, каждый четвертый турист планирует вернуться на полуостров в бархатный сезон, рассказала на этом фоне председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова «Радиоточке НСН». По ее словам, граждане едут на полуостров на разведку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru