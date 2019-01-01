Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 3 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Волоколамском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте, на шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Тверская, Большая Лубянка, Яузская и ряде других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

