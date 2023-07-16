Пробка у Крымского моста увеличилась до 370 машин

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 370, сообщает РИА Новости.

Затор образовался на въезде на Крымский мост со стороны полуострова

По этой причине время ожидания в очереди составляет более часа. При этом со стороны Керчи затруднений нет.

Утром 15 июля на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани насчитывалось около 300 машин, время ожидания также составляло около часа.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
ТЕГИ:АвтомобилиКрымский Мост

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