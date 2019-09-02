Арбатова: Шведские ученые превращаются в британских!
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН не согласилась с выводами исследователей о сложностях споров с женщинами.
Исследователи из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что женщин практически нельзя переспорить, так как они обладают хорошей эпизодической памятью. Ученые считают, что женщины четче запоминают события своей жизни, например, конкретные даты, время и обстоятельства – это, в свою очередь, помогает в споре.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова, комментируя это исследование, заявила, что выводы шведских ученых уже давно не являются секретом.
«Если шведские ученые превращаются в британских ученых, становится грустно. Это вещь, которая известна совершенно давно, и она имеет чисто культурологические особенности, поскольку женщина сосредоточена на патриархальном мире: на доме, на семье, на том, чтобы помнить все детали хозяйства. Она определенным образом ориентируется в этой действительности, а не потому, что она так устроена генетически или биологически», - заявила она.
Писатель также отметила, что все различия стираются, когда женщина перестает заниматься исключительно домашними делами.
«Все это справедливо, пока она сидит на хозяйстве. Как только начинает управлять самолетом или пароходом, командовать батальоном, ее память тут же трансформируется в тот тип, который нам представляют как мужской», - добавила Арбатова.
Ранее не согласился с выводами шведских ученых и клинический психолог Михаил Хорс. В интервью НСН он заявил, что победа в споре принадлежит не женщинам или мужчинам, а тому, кто готов слушать и слышать собеседника.
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