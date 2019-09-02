Арбатова: Шведские ученые превращаются в британских!

Исследователи из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что женщин практически нельзя переспорить, так как они обладают хорошей эпизодической памятью. Ученые считают, что женщины четче запоминают события своей жизни, например, конкретные даты, время и обстоятельства – это, в свою очередь, помогает в споре.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова, комментируя это исследование, заявила, что выводы шведских ученых уже давно не являются секретом.

«Если шведские ученые превращаются в британских ученых, становится грустно. Это вещь, которая известна совершенно давно, и она имеет чисто культурологические особенности, поскольку женщина сосредоточена на патриархальном мире: на доме, на семье, на том, чтобы помнить все детали хозяйства. Она определенным образом ориентируется в этой действительности, а не потому, что она так устроена генетически или биологически», - заявила она.