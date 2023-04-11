Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности станут выдавать дистанционно. Информация будет содержаться в специальном перечне.

Отмечается, что утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным реестровая модель позволит сократить срок предоставления такой услуги. Граждане и образовательные учреждения больше не будут получать бумажные свидетельства.

Вносить изменения в порядок государственной аккредитации не планируется, заявили в правительстве.

Министерство образования и науки по просьбе вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой начало служебную проверку преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ). По словам парламентария, сотрудник вуза открыто позиционирует себя как женщина, пишет «Радиоточка НСН».

