Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат
В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат процедуру признания полученного за границей образования, сообщается на сайте правительства.
Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности станут выдавать дистанционно. Информация будет содержаться в специальном перечне.
Отмечается, что утвержденная премьер-министром Михаилом Мишустиным реестровая модель позволит сократить срок предоставления такой услуги. Граждане и образовательные учреждения больше не будут получать бумажные свидетельства.
Вносить изменения в порядок государственной аккредитации не планируется, заявили в правительстве.
Министерство образования и науки по просьбе вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой начало служебную проверку преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ). По словам парламентария, сотрудник вуза открыто позиционирует себя как женщина, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию
- Канада ввела санкции против принадлежащей Пригожину компании
- Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат
- В ДНР заявили о множестве пленных ВСУ в районе Авдеевки
- Министр обороны Украины пригрозил нанести удар по Черноморскому флоту
- Госдума продлила кредитные каникулы до конца 2023 года
- В Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой
- Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
- Путин заявил о дисбалансах и затоваривании на рынке жилья
- В Госдуме предложили создать в России аналог «Евровидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru