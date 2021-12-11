Прирост снега в декабре в Москве составил 26 см

«На смену крупным снегопадам - в декабре прирост снега составил 26 см - пришли январские морозы», - говорится в сообщении.

Грузовики вывозят снег на 56 стационарных снегосплавных пунктов.

Коммунальщики призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах и следовать правилам дорожного движения.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве ночью понижалась до минус 17 градусов.

В выходные морозы, обрушившиеся на Москву на этой неделе, ослабнут, пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода будет разнообразной. В субботу будет еще весьма холодно, примерно на восемь градусов ниже средних значений. Ночью по области до минус 23-24°С. Картина начнет меняться в воскресенье. Ждем подхода фронтального раздела с Запада, будет небольшая вероятность снега. Температура повысится, морозы ослабнут: в дневные часы 2-5 °С мороза. В понедельник ночью и днем 0..-5°С и уже большая вероятность снега. Снежный покров немного прибавится за счет снегопадов», - рассказал специалист.



