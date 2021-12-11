Прирост снега в декабре в Москве составил 26 см
В Москве снегоуборочная техника расчищает город. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства в субботу.
«На смену крупным снегопадам - в декабре прирост снега составил 26 см - пришли январские морозы», - говорится в сообщении.
Грузовики вывозят снег на 56 стационарных снегосплавных пунктов.
Коммунальщики призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах и следовать правилам дорожного движения.
По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве ночью понижалась до минус 17 градусов.
В выходные морозы, обрушившиеся на Москву на этой неделе, ослабнут, пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Погода будет разнообразной. В субботу будет еще весьма холодно, примерно на восемь градусов ниже средних значений. Ночью по области до минус 23-24°С. Картина начнет меняться в воскресенье. Ждем подхода фронтального раздела с Запада, будет небольшая вероятность снега. Температура повысится, морозы ослабнут: в дневные часы 2-5 °С мороза. В понедельник ночью и днем 0..-5°С и уже большая вероятность снега. Снежный покров немного прибавится за счет снегопадов», - рассказал специалист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 288 / сут.
Умерли
288 тыс.+1 171 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+36 446 / сут.
- Прирост снега в декабре в Москве составил 26 см
- В России прогнозируют подорожание ОСАГО в следующем году
- Француз Жаклен лишился бронзовой медали гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене
- Шпионские страсти. В России рассказали подробности о работе ЦРУ в 90-х
- Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин
- Путин раскрыл число агентов ЦРУ среди советников правительства в начале 90-х
- Устроивших драку в подземном переходе помогли найти камеры видеонаблюдения
- Пассажиров нижних полок в поездах обяжут уступать место у стола
- В Госдуме назвали условие для решения о введении QR-кодов
- Песков не стал гарантировать скидки на газ для Греции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru