Эксперты заявили об опасности приложений-«фонариков» для смартфонов
Фонарики на телефоне оказались небезопасными для пользователей. Как отмечает ТАСС, об этом заявили разработчик программного обеспечения в области компьютерной безопасности Avast. Специалисты объяснили, что речь идет о приложениях для Android. Эксперты подчёркивают, что более 900 из них злоупотребляют доступом к личным данным пользователя. Так, многие приложения запрашивали разрешения, необходимость которых трудно объяснить. Например, более 70-ти запросили доступ к записи звука, а 180 приложений — к данным контактов, пишет РИА ФАН.
Для того, чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют владельцам гаджетов тщательнее проверять разрешения, которые запрашивают у них приложения. В Avast подчёркивают, что таким образом доступ к личным данным пользователя могут получать не только разработчики программ, но и рекламодатели, которым эти сведения необходимы для монетизации.
Ранее НСН писала, что «Лаборатория Касперского» выявила вредоносный код в приложении CamScanner для устройств, работающих на системе Android. Данное приложение, которое используется для создания PDF-файлов и распознавания текста на сфотографированных документах, было скачано более 100 миллионов раз.
Сотрудники «Лаборатории Касперского» заинтересовались им после жалоб пользователей. Специалисты нашли в одной из версий приложения так называемый «троян» - код, с помощью которого на устройство может быть загружено вредоносное программное обеспечение.
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