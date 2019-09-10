Эксперты заявили об опасности приложений-«фонариков» для смартфонов

Фонарики на телефоне оказались небезопасными для пользователей. Как отмечает ТАСС, об этом заявили разработчик программного обеспечения в области компьютерной безопасности Avast. Специалисты объяснили, что речь идет о приложениях для Android. Эксперты подчёркивают, что более 900 из них злоупотребляют доступом к личным данным пользователя. Так, многие приложения запрашивали разрешения, необходимость которых трудно объяснить. Например, более 70-ти запросили доступ к записи звука, а 180 приложений — к данным контактов, пишет РИА ФАН.

Для того, чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют владельцам гаджетов тщательнее проверять разрешения, которые запрашивают у них приложения. В Avast подчёркивают, что таким образом доступ к личным данным пользователя могут получать не только разработчики программ, но и рекламодатели, которым эти сведения необходимы для монетизации.