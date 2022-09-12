Приложение «Яндекс» на Android сменило название
12 сентября 202220:23
Приложение «Яндекс» на операционной системе Android поменяло название. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Яндекс».
Приложение теперь называется «Яндекс Старт».
Отмечается также, что на Android появилось приложение с голосовым помощником Алисой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru