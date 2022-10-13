Приложение «ВКонтакте» снова доступно в App Store

Приложение «ВКонтакте» вновь стало доступно в App Store на iOS. Об этом сообщили в самой компании.

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Ранее приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из поиска в магазине приложений App Store, однако осталось доступно в Google Play.

В СМИ сообщали, что компания Apple удалила приложения VK из магазина AppStore в связи с санкциями Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости
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