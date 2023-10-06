Приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play
6 октября 202311:13
Приложение российского банка «Ак Барс» удалили из магазина приложений Google Play.
Программа больше не доступна в сервисе для устройств на базе операционной системы Android. При этом приложение «Ак Барс» можно скачать в магазине App Store для гаджетов на iOS.
В сентябре банк попал под новые санкции США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кредитная организация приостановила исходящие переводы в валюте, а также конвертацию в долларах, евро и дирхамах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru