Приложение банка «Ак Барс» удалили из Google Play

Приложение российского банка «Ак Барс» удалили из магазина приложений Google Play.

Приложение «Авито» удалено из Google Play

Программа больше не доступна в сервисе для устройств на базе операционной системы Android. При этом приложение «Ак Барс» можно скачать в магазине App Store для гаджетов на iOS.

В сентябре банк попал под новые санкции США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кредитная организация приостановила исходящие переводы в валюте, а также конвертацию в долларах, евро и дирхамах.

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ФОТО: РИА Новости
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