«Приказов не будет!»: В Госдуме назвали выход из ВОЗ преждевременным
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в эфире НСН, что ВОЗ не может нарушать суверенитет России, так как выступает добровольным объединением.
Всемирная организация здравоохранения не может нарушить суверенитет России из-за добровольного принципа объединения, в противном случае Россия покинет организацию, но сейчас это делать преждевременно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.
Член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова в пресс-центре НСН заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России. По ее словам, будут организованы санитарные комитеты на местах, появятся не просто рекомендации, а строгие регламенты, приказы. Тумусов отметил, что ВОЗ не сможет просто так нарушить суверенитет России.
«Такого быть не может, я такого не слышал. Потому что это по типу добровольное объединение стран, приказов быть не может. Даже решения Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер. Это конспирологическая версия», - отметил он.
Тумусов заявил, что не видит смысла сейчас покидать организацию, потому что это нарушит механизм взаимодействия всех стран по вопросам здравоохранения.
«Если примут такое решение, мы рассмотрим, выходить или нет из организации. Сейчас смысла выходить я не вижу, потому что это все-таки механизм общения всех стран по вопросам здравоохранения. Всегда возникают вопросы, которые надо координировать, предупреждать, ВОЗ играет огромную роль, хоть там и присутствуют недостатки и ошибки. Мы подумаем об этом, если это будет угрожать нашему суверенитету», - рассказал собеседник НСН.
Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приостановить соглашение о сотрудничестве между правительством России и ВОЗ.
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