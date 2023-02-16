«Приказов не будет!»: В Госдуме назвали выход из ВОЗ преждевременным

Всемирная организация здравоохранения не может нарушить суверенитет России из-за добровольного принципа объединения, в противном случае Россия покинет организацию, но сейчас это делать преждевременно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в разговоре с НСН.

Член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Элина Жгутова в пресс-центре НСН заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовит соглашение, принятие которого будет означать полную потерю суверенитета России. По ее словам, будут организованы санитарные комитеты на местах, появятся не просто рекомендации, а строгие регламенты, приказы. Тумусов отметил, что ВОЗ не сможет просто так нарушить суверенитет России.



«Такого быть не может, я такого не слышал. Потому что это по типу добровольное объединение стран, приказов быть не может. Даже решения Генассамблеи ООН носят рекомендательный характер. Это конспирологическая версия», - отметил он.