Пригожин раскрыл статистику повторных преступлений среди бывших вагнеровцев

По его словам, завершившие контракт с «Вагнером» бывшие заключенные совершили 83 преступления.

«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», - уточнил бизнесмен.

Пригожин ранее сообщил, что 5 августа бойцы подразделения вернутся на фронт. Он заявил, что военнослужащие «Вагнера» не будут заключать контракт с Минобороны, отмечает «Радиоточка НСН».

