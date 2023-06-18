Пригожин раскрыл статистику повторных преступлений среди бывших вагнеровцев

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал количество преступлений, которые совершили бывшие осужденные из числа бойцов группы. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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По его словам, завершившие контракт с «Вагнером» бывшие заключенные совершили 83 преступления.

«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», - уточнил бизнесмен.

Пригожин ранее сообщил, что 5 августа бойцы подразделения вернутся на фронт. Он заявил, что военнослужащие «Вагнера» не будут заключать контракт с Минобороны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ПреступностьЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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