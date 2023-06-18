Пригожин раскрыл статистику повторных преступлений среди бывших вагнеровцев
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал количество преступлений, которые совершили бывшие осужденные из числа бойцов группы. Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
По его словам, завершившие контракт с «Вагнером» бывшие заключенные совершили 83 преступления.
«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», - уточнил бизнесмен.
Пригожин ранее сообщил, что 5 августа бойцы подразделения вернутся на фронт. Он заявил, что военнослужащие «Вагнера» не будут заключать контракт с Минобороны, отмечает «Радиоточка НСН».
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