Пригожин призвал «околовоенных бюрократов» обеспечить безопасность на границе
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
«Либо околовоенные бюрократы должны собраться в кучу и обеспечить безопасность народа на приграничных территориях, либо народ должен делать это сам и организовывать дружины», - сказал бизнесмен.
Сотрудники ФСБ 6 апреля пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Столкновение с группой из 20 человек произошло в районе села Случовск Погарского района.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Украина может атаковать российские приграничные территории накануне своего контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС
- Пригожин допустил появление в Европе пунктов набора в ЧВК «Вагнер»
- СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины
- Пригожин призвал «околовоенных бюрократов» обеспечить безопасность на границе
- Си Цзиньпин: панацеи для выхода из украинского кризиса нет
- СОБР оцепил офис КПРФ в Коми после избиения журналистки
- В России выросла средняя ставка по ипотеке
- США осудили обстрелы Израиля из Ливана и сектора Газа
- Сокуров расстроился из-за ухода Балагова из кино
- Трампу предоставят инструкцию по выживанию в американской тюрьме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru