Пригожин призвал «околовоенных бюрократов» обеспечить безопасность на границе

«Либо околовоенные бюрократы должны собраться в кучу и обеспечить безопасность народа на приграничных территориях, либо народ должен делать это сам и организовывать дружины», - сказал бизнесмен.

Сотрудники ФСБ 6 апреля пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. Столкновение с группой из 20 человек произошло в районе села Случовск Погарского района.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Украина может атаковать российские приграничные территории накануне своего контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

