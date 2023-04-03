Пригожин подтвердил связь с петербургским кафе, где убили военкора Татарского

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского

Бизнесмен подтвердил связь с кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга. По словам предпринимателя, он передал заведение патриотическому движению КИБЕР ФРОНТ Z, которое проводило там семинары.

Пригожин отметил, что не владеет подробной информацией о происшествии.

Взрыв в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Блогер погиб. По подозрению в убийстве задержали жительницу Санкт-Петербурга.

Взрывчатка находилась внутри статуэтки. По некоторым данным, бомбу замуровали в гипс, что помешало ее обнаружить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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