Президент – за либерализацию, суд – за арест

Изменить виды наказания и меры пресечения по экономическим статьям считает необходимым Владимир Путин. Такое мнение он высказал на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из участников беседы посетовал на то, что некоторых предпринимателей заключают под стражу из-за правовой путаницы, что негативно сказывается на развитии предприятий. В ответ Владимир Путин напомнил, что его позиция «заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее», - заявил глава государства. Вместе с тем, по его словам, необходим баланс «между интересами государства и физических лиц». Стоит напомнить, что и в послании Федеральному собранию в начале года президент заявлял, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей».

Бизнес под статьей тоже ходить не хочет, а потому некоторые его представители в Россию возвращаться не собираются, как, например, основатель автоконцерна «Рольф» Сергей Петров. Как раз сегодня его объявили в международный розыск по обвинению в незаконном выводе средств за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей. Петров живет в Австрии, и, по его словам, возвращаться в Россию не собирается.

Дело против представителей руководства крупнейшего автодилера страны было возбуждено в июне. Петрова и других топ-менеджеров компании обвинили в переводе за рубеж крупных денежных сумм по подложным документам. Тогда прошли масштабные обыски в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Следствие полагает, что в 2014 году Петров в сговоре с другими топ-менеджерами вывел средства, полученные от коммерческой деятельности «Рольф» в России на счета кипрской компании путем покупки акций по завышенной цене. Размер сделки составил 4 млрд рублей. Средства были перечислены на счет в австрийском банке, а потом поступили в распоряжение самого Петрова. За это ему грозит до десяти лет колонии.

Сам Сергей Петров тогда заявил, что следственные действия стали для него сюрпризом, предполагая некую связь с его политической позицией. Как напоминает «Интерфакс», Петров дважды избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года, голосовал против ряда резонансных законопроектов, включая «закон Димы Яковлева» и «пакет Яровой». В ежедневной операционной деятельности компании «Рольф» он давно не участвует и уже несколько лет живет в Австрии. В одном из интервью он заявил, что не собирается возвращаться туда, где ему хотят «что-то пришить».

Думаете, ошибался?

Басманный суд вынес решение о заочном аресте Сергея Петрова.

