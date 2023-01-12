В профсоюзе «Учитель» сочли трудовое воспитание в школах «бессмысленным»
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил НСН, что любое принуждение ребенка к труду запрещено Конституцией.
В России принуждение ребенка к труду является преступлением, а специальные программы могут быть созданы только в рамках образования, а не воспитания, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Накануне депутаты Госдумы предложили добавить в федеральный закон «Об образовании» понятие трудового воспитания, чтобы школьники помимо учебы могли с согласия родителей заниматься полезным трудом. Если Госдума примет новую инициативу, в школах страны введут выполнение рабочей программы воспитания. По действующему законодательству запрещается привлекать школьников без их согласия к труду. Луховицкий объяснил, почему такая программа не может появиться в школах.
«Ничего не должно измениться, потому что существует общее понятие, которое записано в Конституции и Трудовом кодексе – любой детский труд считается принудительным. Любой труд, который выполняется не в рамках самообслуживания, не в рамках учебных или добровольных действий, считается преступным. Нельзя привлекать ребенка к труду без его согласия и без согласия родителей. Если это трудовое воспитание, то там не может быть программы, программа может быть образовательной – с точными требованиями, понятиями и так далее. Этого не понимают те, кто придумывает подобные вещи», - рассказал он.
Также собеседник НСН напомнил, что в советский период существовала трудовая школа, но подобное представить в наше время сложно.
«Если наше руководство хочет намекнуть на возврат к советской школе, которая называлась трудовой, то это совсем другое. Советская трудовая школа готовила детей массово к работе рабочими на предприятиях, для этого были организованы уроки труда, мастерские, это было очень четко все прописано. Сейчас я не думаю, что какие-то предприятия готовы принимать детей и какие-то дети готовы на них работать. Это имитация и бессмысленность», - добавил Луховицкий.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН призвал ввести начальную военную подготовку в школах. По его словам, курс можно включить в уроки ОБЖ.
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