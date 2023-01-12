В профсоюзе «Учитель» сочли трудовое воспитание в школах «бессмысленным»

В России принуждение ребенка к труду является преступлением, а специальные программы могут быть созданы только в рамках образования, а не воспитания, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.

Накануне депутаты Госдумы предложили добавить в федеральный закон «Об образовании» понятие трудового воспитания, чтобы школьники помимо учебы могли с согласия родителей заниматься полезным трудом. Если Госдума примет новую инициативу, в школах страны введут выполнение рабочей программы воспитания. По действующему законодательству запрещается привлекать школьников без их согласия к труду. Луховицкий объяснил, почему такая программа не может появиться в школах.



«Ничего не должно измениться, потому что существует общее понятие, которое записано в Конституции и Трудовом кодексе – любой детский труд считается принудительным. Любой труд, который выполняется не в рамках самообслуживания, не в рамках учебных или добровольных действий, считается преступным. Нельзя привлекать ребенка к труду без его согласия и без согласия родителей. Если это трудовое воспитание, то там не может быть программы, программа может быть образовательной – с точными требованиями, понятиями и так далее. Этого не понимают те, кто придумывает подобные вещи», - рассказал он.