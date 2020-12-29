Пресс-секретарь Навального прокомментировала уголовное дело против него

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Кира Ярмыш прокомментировала уголовное дело в отношении политика.

Ранее стало известно о возбуждении против Навального уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «мошенничество в особо крупном размере».

Ярмыш написала в своём Twitter, что дело против Навального связано с расследованием инцидента с его отравлением.

«Помните, Алексей много раз говорил, что в результате его неудавшегося отравления дело возбудят против него самого и ФБК? Как говорится, ЧТД», — пишет пресс-секретарь.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа после того, как политику стало плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали оппозиционеру нарушение обмена веществ. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite, а немецкие специалисты заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок».

В декабре оппозиционер выпустил материал, в котором назвал имена людей, предположительно причастных к его отравлению. По словам Навального, с 2017 года одними рейсами с ним стали летать одни и те же люди. Оппозиционер считает, что они могут быть связаны с ФСБ и разработчиками «Новичка».

Позже Навальный позвонил сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, представившись помощником секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. По словам оппозиционера, в ходе разговора он узнал о причинах провала операции с отравлением, а также Кудрявцев косвенно подтвердил участие в покушении на Навального.

