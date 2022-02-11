Представители Общественной палаты Подмосковья вступились за мигрантов

Трудовые мигранты помогают экономическому развитию регионов, в том числе Подмосковья. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на председателя Комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной Палаты Московской области, президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе мигрантам будет запрещено работать в сферах общепита, розничной торговли и на транспорте.