Представители Общественной палаты Подмосковья вступились за мигрантов
Трудовые мигранты помогают экономическому развитию регионов, в том числе Подмосковья. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на председателя Комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной Палаты Московской области, президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе мигрантам будет запрещено работать в сферах общепита, розничной торговли и на транспорте.
По словам Галоганова, в Подмосковье много трудовых мигрантов, большинство из которых успешно адаптируется к жизни в России.
При этом он подчеркнул, что конфликты с участием выходцев из средней Азии не имеют никакого отношения к межнациональным разногласиям, а являются «бытовыми неурядицами».
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