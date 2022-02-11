Представители Общественной палаты Подмосковья вступились за мигрантов

Трудовые мигранты помогают экономическому развитию регионов, в том числе Подмосковья. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на председателя Комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной Палаты Московской области, президента Адвокатской палаты Подмосковья Алексея Галоганова.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе мигрантам будет запрещено работать в сферах общепита, розничной торговли и на транспорте.

«Гребут лопатой»: Почему в регионах мигранты работают нелегально

По словам Галоганова, в Подмосковье много трудовых мигрантов, большинство из которых успешно адаптируется к жизни в России.

При этом он подчеркнул, что конфликты с участием выходцев из средней Азии не имеют никакого отношения к межнациональным разногласиям, а являются «бытовыми неурядицами».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыЭкономикаПодмосковьеТрудовые Мигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры