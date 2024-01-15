Представители муниципальных образований собрались на форуме «Малая Родина — сила России»

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» стартовал в Москве 15 января в рамках выставки «Россия».

Впервые его посетили сразу 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 российских регионов. Форум проводится по личному поручению президента.

На одной из ключевых дискуссий мероприятия с обращением к участникам выступил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что муниципальные власти максимально приближены к народу, поэтому главная их миссия – служить обществу.

Трехмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от Путина

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», - сказал Кириенко.

Со своей стороны, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава города Невинномысска Михаил Миненков отметили, что по итогам обсуждений на местах будут внедрены полезные нововведения. Так, участники дискуссии обсудили вопросы развития человеческого потенциала и совершенствования муниципальных управленческих команд.

Международную выставку-форум «Россия» в Москве в первый рабочий день 2024 года посетили 156 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, за два месяца ее посетили почти 4 млн человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2024 году форум начал работу 3 января после двухдневного перерыва, во время технических дней специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваФорум

Горячие новости

Все новости

партнеры