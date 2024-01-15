Представители муниципальных образований собрались на форуме «Малая Родина — сила России»

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», - сказал Кириенко.

Со своей стороны, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава города Невинномысска Михаил Миненков отметили, что по итогам обсуждений на местах будут внедрены полезные нововведения. Так, участники дискуссии обсудили вопросы развития человеческого потенциала и совершенствования муниципальных управленческих команд.

Международную выставку-форум «Россия» в Москве в первый рабочий день 2024 года посетили 156 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Выставка «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, за два месяца ее посетили почти 4 млн человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2024 году форум начал работу 3 января после двухдневного перерыва, во время технических дней специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей.

