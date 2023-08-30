Правозащитный проект «Команда против пыток» внесли в реестр иноагентов

Минюст России внес правозащитный проект «Команда против пыток» в реестр иноагентов, сообщила организация в своем Telegram-канале.

Блогера Светова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Уточняется, что проект добавили к ранее включенному в список «Комитету против пыток» (признан в РФ иноагентом).

«Спасибо, Минюст! Подарок получили. <...> Мы продолжаем работу и будем обжаловать решение Минюста», — написали правозащитники.

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал журналиста, бывшего участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (включен в реестр иностранных агентов в РФ) за несоблюдение правил деятельности иноагента, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Минюст РФИноагенты

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