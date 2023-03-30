Правительство выделит более 2,5 млрд рублей для организации профобучения россиян

Искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу, заявил ранее в интервью НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил, что в этом гражданам помогут службы занятости и курсы переквалификации.

Согласно отчету Goldman Sachs, нейросети могут оставить без работы 300 млн человек.

