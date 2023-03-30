Правительство выделит более 2,5 млрд рублей для организации профобучения россиян
Правительство выделит Роструду более 2,5 миллиардов рублей для организации профессионального обучения и переквалификации россиян. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Он рассказал, что средства будут направлены на предоставление грантов организациям, которые готовят необходимые для рынка труда кадры: воспитателей дошкольных учреждений, ремонтников, строителей и других специалистов. Ожидается, что мера поможет 46 тысячам граждан пройти обучение.
Искусственный интеллект не сможет заменить представителей творческих профессий, но миллионам людей придется искать новую работу, заявил ранее в интервью НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. Он отметил, что в этом гражданам помогут службы занятости и курсы переквалификации.
Согласно отчету Goldman Sachs, нейросети могут оставить без работы 300 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru