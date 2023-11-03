Правительство ввело особый воинский учет для заключенных
Правительство России ввело особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы, передает ТАСС.
Осуществлять учет заключенных будут военные комиссариаты по месту нахождения следственных изоляторов и исправительных учреждений.
Заключенных будут ставить на учет без личной явки в военкомат. Они не будут проходить медицинское обследование и психологический отбор.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) начнет собирать сведения об учащихся школ, колледжей и вузов для воинского учета. Также решение коснется студентов программ ординатуры и аспирантуры, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru