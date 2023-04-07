Правительство России упростило процедуру получения документов из ЕГРЮЛ
Правительство России поддержало законопроект, упрощающий процедуру получения заинтересованными лицами копий учредительных документов юридических лиц из ЕГРЮЛ. Согласно новому нормативному акту, их можно будет получить в электронном формате бесплатно. Об этом говорится в телеграм-канале Минфина РФ.
Как отмечается, законопроект был разработан министерством финансов России.
По мнению разработчиков, нововведение позволит сократить бумажный документооборот и снизить затраты на получение различного рода справок.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, реализацию этого законопроекта давно ждут российские предприниматели.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- «Ростех»: Начало серийных поставок самолёта МС-21 намечено на 2024 год
- Минфин: Расходы на нацпроекты на 1 апреля превысили 600 млрд рублей
- СБУ заочно обвинила в пропаганде войны протоиерея РПЦ Ткачева
- Винер одобрила идею о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом
- Американский журналист Гершкович отверг все обвинения в свой адрес
- «Вам всем придется извиниться!»: Кадырову понравилась пародия на него Галустяна
- ЧВК «Вагнер» продвигается к западу Артемовска
- Минфин дал предварительную оценку дефициту бюджета в январе-марте 2023 года
- Секретарь ОНК опроверг информацию о нахождении Треповой в СИЗО «Лефортово»
- Агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза Ткачёва получил рекордную прибыль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru