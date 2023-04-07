Правительство России упростило процедуру получения документов из ЕГРЮЛ

Правительство России поддержало законопроект, упрощающий процедуру получения заинтересованными лицами копий учредительных документов юридических лиц из ЕГРЮЛ. Согласно новому нормативному акту, их можно будет получить в электронном формате бесплатно. Об этом говорится в телеграм-канале Минфина РФ.

Как отмечается, законопроект был разработан министерством финансов России.

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По мнению разработчиков, нововведение позволит сократить бумажный документооборот и снизить затраты на получение различного рода справок.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, реализацию этого законопроекта давно ждут российские предприниматели.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал будущее курса рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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