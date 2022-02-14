Правительство организовало контроль за развитием региональных проектов
Российские власти намерены контролировать реализацию региональных проектов развития. Для этого правительство разработало и утвердило специальную методику, которая позволит вести мониторинг того, как меняется ситуация на местах. Об этом в рамках на совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, в зависимости от особенностей и преимуществ каждого из регионов страны, необходимо найти соответствующие точки роста, которые помогут субъектам раскрыть свой потенциал в полной мере.
«По всем федеральным округам уже отобрано 362 проекта. Их реализация по предварительным оценкам за ближайшие два года позволит нарастить объем частных инвестиций более чем на 11,5 трлн рублей, создать свыше 250 тысяч новых рабочих мест. Ну и, конечно, важно четко понимать, какой реальный эффект дают такие проекты и какова динамика в целом социально-экономического развития российских субъектов и федеральных округов», - цитирует премьер-министра РИА Новости.
Глава кабинета министров уточнил, что для контроля за реализацией региональных проектов правительство разработало и утвердило специальную единую методику. Она включает анализ и мониторинг ситуации по четырём показателям с учётом их фактических и плановых значений. Среди них Мишустин отметил изменения в доходах населения, число рабочих мест, выпуск товаров и услуг, а также объём инвестиций в основной капитал региона без учета бюджетных средств.
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