Правительство организовало контроль за развитием региональных проектов

Российские власти намерены контролировать реализацию региональных проектов развития. Для этого правительство разработало и утвердило специальную методику, которая позволит вести мониторинг того, как меняется ситуация на местах. Об этом в рамках на совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, в зависимости от особенностей и преимуществ каждого из регионов страны, необходимо найти соответствующие точки роста, которые помогут субъектам раскрыть свой потенциал в полной мере.