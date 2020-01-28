Правительство одобрило законопроект о привязке email к телефону
Правительство России решило поддержать законопроект о государственном регулировании сервисов электронной почты. Документ разработала группа членов Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом. Для мессенджеров, и электронной почты, по его задумке, будет введено обязательство идентифицировать пользователей по номеру телефона, к которому, согласно закону «О связи», привязаны паспортные данные.
Кроме того, сервисы обязаны будут ограничить рассылку и передачу сообщений, если они нарушают отечественное законодательство. Как это сделать, должно решить правительство.
Ранее против принятия этого законопроекта выступило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Там подчёркивали, что подобная инициатива технически практически не может быть реализована.
Кроме того, принятие ограничений приведет к тому, что большинство пользователи перейдут на иностранные сервисы и скачают VPN, отмечают argumenti.ru.
В Минкомсвязи в связи с этим сетовали, что печальный опыт попытки блокировки Telegram «некоторых ничему не научил».
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