Правительство одобрило законопроект о привязке email к телефону

Правительство России решило поддержать законопроект о государственном регулировании сервисов электронной почты. Документ разработала группа членов Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом. Для мессенджеров, и электронной почты, по его задумке, будет введено обязательство идентифицировать пользователей по номеру телефона, к которому, согласно закону «О связи», привязаны паспортные данные.

Кроме того, сервисы обязаны будут ограничить рассылку и передачу сообщений, если они нарушают отечественное законодательство. Как это сделать, должно решить правительство.