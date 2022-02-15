Правительство Москвы выделило грант Дворцу гимнастики Винер-Усмановой в «Лужниках»
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» получит грант в размере 251 млн рублей, сообщает пресс-служба московского правительства.
Согласно постановлению, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин, выделенные средства будут направлены «на обеспечение высокого уровня тренировочного процесса».
В пресс-службе уточнили, что в залах Дворца гимнастики в настоящее время занимаются 1,5 тысячи спортсменов, с которыми работают более 70 опытных тренеров, готовящих «будущих звезд российской и мировой гимнастики». Также во дворце проводятся соревнования различных уровней по многим видам спорта, в том числе, по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, рукопашному бою.
«В свободные от тренировок и спортивных мероприятий дни Дворец становится площадкой, на которой проходят концерты и другие зрелищные мероприятия», - добавили в столичной мэрии.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на территории стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова будут построены малое тренировочное футбольное поле и другие объекты, сообщает RT.
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