Правительство компенсирует Крыму ремонт объектов ТЭК, пострадавших от летних паводков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о компенсации крымским организациям ремонта на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые пострадали от летних паводков. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Так, деньги будут направлены компаниям, которые понесли затраты на восстановление генераторов, высоковольтных линий, производственных зданий и сетей связи.
Ряд районов Крыма, в том числе Ялта, летом оказались затоплены из-за сильных дождей. На восточном и южном берегах полуострова выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений оказались подтоплены.
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