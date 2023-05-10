Повестки на военные сборы могут дублироваться онлайн
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы россиян могут дублироваться электронным способом, сообщает ТАСС.
«Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом», - сказал Картаполов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2023 году. Согласно документу сборы будут проходить в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах федеральной службы безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru