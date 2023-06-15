Пострадавшие от обстрелов белгородцы получают по 50 тысяч рублей

Жителям Белгородской области, потерявшие имущество, начали выплачивать по 50 тысяч рублей, сообщает РБК.

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Выплата производится тем, кто потерял полностью или частично имущество, или не имеет возможности вернуться в свои помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости. Речь идет о тех населенных пунктах, куда запрещен въезд.

Выплаты по 10 тысяч рублей власти начали перечислять жителям области 9 июня. Средства получили 19 тысяч человек.

Ранее российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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