Пострадавшие от обстрелов белгородцы получают по 50 тысяч рублей
Жителям Белгородской области, потерявшие имущество, начали выплачивать по 50 тысяч рублей, сообщает РБК.
Выплата производится тем, кто потерял полностью или частично имущество, или не имеет возможности вернуться в свои помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости. Речь идет о тех населенных пунктах, куда запрещен въезд.
Выплаты по 10 тысяч рублей власти начали перечислять жителям области 9 июня. Средства получили 19 тысяч человек.
Ранее российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru