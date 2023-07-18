После открытия реверсивного движения на Крымский мост скопились очереди
Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста во вторник утром. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По его данным, со стороны Краснодарского края находится 400 транспортных средств. Время ожидания составляет больше часа. В очереди со стороны Керчи сейчас стоят 320 автомобилей. Время ожидания составляет более часа.
В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту открыли в реверсивном режиме по не пострадавшей посте теракта стороне автомобильного моста.
Член Общественной палаты Республики Крым, член совета КРО «ОПОРА РОССИИ», эксперт АСИ Олег Кузнецов в пресс-центре НСН предрек большие проблемы для автомобилистов, желающих проехать через Крымский мост после теракта.
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