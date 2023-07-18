После открытия реверсивного движения на Крымский мост скопились очереди

Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста во вторник утром. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

По его данным, со стороны Краснодарского края находится 400 транспортных средств. Время ожидания составляет больше часа. В очереди со стороны Керчи сейчас стоят 320 автомобилей. Время ожидания составляет более часа.