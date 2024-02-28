Посетитель раскритиковал ТЦ в Белгороде из-за аниматора в костюме Супермена
Посетитель раскритиковал Торговый центр «МегаГРИНН» в Белгороде за то, что детей развлекал аниматор в костюме Супермена, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что белгородец назвал его «натовским супергероем», а также высказал мнение, что его присутствие в ТЦ, с учётом ситуации, неуместно.
Директор ТЦ Екатерина Логунова рассказала, что после инцидента она пообщалась с партнёрами из праздничного агентства, после чего было принято решение провести в марте месяц русских народных сказок, в рамках которого аниматоры будут использовать костюмы персонажей сказок.
По её словам, из-за того, что за использованием образов героев современных российских мультфильмов активно следит авторское общество, как правило, выбирают супергероев зарубежных.
«Мы не видим в этом ничего плохого... По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно», — заключила Логунова, призвав граждан не смешивать культуру с политикой.
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