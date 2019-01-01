Посещение психиатр перед свадьбой может стать обязательным
Российские пары перед свадьбой должны в обязательном порядке проходить тестирование на наличие склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам. Как отмечает News.ru, с таким заявлением выступил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Кроме того, с соответствующим предложением он уже обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
В частности, Петров отмечает, что речь должна идти о тестировании на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии. По мнению депутата, эта мера может снизить количество случаев домашнего насилия. В качестве примера он привёл дело сестёр Хачатурян, отец которых страдал тяжёлой формой психиатрического заболевания. В свою очередь глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в ответ на эту инициативу предложила автору самому провериться у специалиста.
Кстати, ранее она упрекнула россиян в праздновании свадеб ради застолья. Плетнева добавила, что молодое поколение россиян относится к заключению брака безответственно. По её мнению, в большинстве своем российская молодежь больше думает об организации торжества, чем об ответственности за создание новой семьи. Именно поэтому они не берут на себя ответственность за развод.
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