Посещение психиатр перед свадьбой может стать обязательным

Российские пары перед свадьбой должны в обязательном порядке проходить тестирование на наличие склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам. Как отмечает News.ru, с таким заявлением выступил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Кроме того, с соответствующим предложением он уже обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

В частности, Петров отмечает, что речь должна идти о тестировании на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии. По мнению депутата, эта мера может снизить количество случаев домашнего насилия. В качестве примера он привёл дело сестёр Хачатурян, отец которых страдал тяжёлой формой психиатрического заболевания. В свою очередь глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в ответ на эту инициативу предложила автору самому провериться у специалиста.